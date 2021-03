Caen. Des chalets ouverts aux restaurateurs pour de la vente à emporter

Pour soutenir les restaurants en cette période la Ville de Caen a décidé, avec le soutien de GL events – Caen Événements, de mettre en place des chalets place de la République et boulevard Maréchal-Leclerc, pour permettre aux restaurateurs de s'y installer. Cette opération Place aux restos ! aura lieu du lundi 22 mars au dimanche 4 avril, sauf les dimanches.

Onze participants

Onze restaurants participent : A contre sens, Le Pavillon, Delly, Greedy Guts, La table de JF, Raffaella- Le clan des mama, Pas de fraise à Noël, Mazorca, Petit B- Clou de Girofle, Bœuf and cow et Bistro Malherbe. Les commandes devront être passées et retirées dans le chalet restaurant retenu de 11 heures à 15 heures du lundi au vendredi et de 11 heures à 17 heures le samedi.