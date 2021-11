Argentan. Pour les services à la personne, les MFR aident à la formation des futurs salariés

Face à une demande exponentielle, la Maison familiale rurale d'Argentan-Trun offre des formations sur les services à la personne, "avec des cycles par alternance pour les élèves de 4e et de 3e dès 14 ans avec la moitié du temps en entreprise. Mais aussi des formations pour les adultes", explique Paul Létondot, directeur de la fédération des MFR de l'Orne et du Calvados.

"Les apprenants font leur stage en Ehpad, en aide à domicile ou dans la petite enfance", précise Alice Rougé, déléguée du site d'Argentan qui compte cinq classes de la 4e à la terminale, sanctionnées par un Bepa service à la personne et un bac pro Sapat. Désormais ces formations sont aussi en apprentissage, avec passage d'un statut à l'autre lorsque le jeune est sûr de son choix. "Cela permet aux entreprises d'anticiper leur recrutement et de signer un contrat professionnel avec leurs apprentis", explique le directeur.

"La formation initiale se passe à Trun, la formation continue à Argentan où on a deux et bientôt trois diplômes", explique Alice Rougé : le CAP Accompagnement éducatif de la petite enfance qui se passe en un an. Également en un an, le titre professionnel assistant de vie aux familles qui répond aux besoins de l'aide à domicile, notamment en lien avec l'UNA et l'ADMR, "avec 100 % de réussite à l'examen et 100 % d'insertion professionnelle", souligne la déléguée. "Il y a de gros besoins en Ehpad et dans d'autres types de structures d'accueil pour lesquelles on ouvrira en septembre une formation d'agent de service médico-social. Cela débouchera sur des emplois d'entretien des locaux et des chambres des structures d'accueil, l'accueil des familles et l'aide au quotidien des résidents."