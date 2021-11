En questions. "C'est assez logique d'avoir suspendu la vaccination AstraZenaca"

Pouvez-vous nous rappeler simplement pourquoi la vaccination avec AstraZeneca a été suspendue ?

C'est une mesure de bon sens. Il y a dans plusieurs pays d'Europe un certain nombre de personnes qui ont fait des caillots, et on n'arrive pas à savoir s'il y a un lien avec la vaccination. Ces accidents sont assez fréquents dans la vie courante, donc on n'arrive pas à savoir s'ils sont plus fréquents à cause de la vaccination. Si c'est le cas, on pourrait, soit la déconseiller à certains profils de personnes plus à risques, soit la stopper définitivement. Aujourd'hui, c'est une mesure de précaution qui a été prise, le temps d'examiner les cas.

Il faut rappeler que l'occurrence des accidents reste faible…

Oui, ça reste extrêmement rare. Avec plus d'une dizaine de millions d'administrations de vaccin en Europe, plus de 15 millions en Grande-Bretagne, on ne détecte que quelques cas. Moins d'une trentaine au départ. On peut plutôt être rassurant, d'autant que le lien avec la vaccination n'est pas établi.

Combien de temps faut-il pour confirmer ou infirmer ce lien ?

Il peut y avoir un signal qui est mis sous enquête et on va surveiller les remontées d'informations concernant une pathologie. Cela peut prendre plusieurs jours, jusqu'à la fin de la semaine ou jusqu'à la fin de la semaine prochaine peut-être…

Dans la situation actuelle, avec le manque de doses, fallait-il vraiment interrompre la vaccination ?

À partir du moment où plusieurs pays européens se posaient la question, il était logique d'avoir une décision commune pour attendre la décision de l'autorité internationale.

Après, il faut se souvenir que l'on est dans une épidémie, qu'il y a en moyenne 250 morts tous les jours de cette maladie et que cette vaccination nous aide grandement pour limiter la mortalité… C'est tout ça qu'il faut peser.

Craignez-vous que la confiance en la vaccination soit ébranlée ?

Oui, bien sûr. C'est un élément à prendre en compte. Il va falloir rassurer en indiquant une fréquence d'accidents extrêmement rare. On peut même indiquer que l'on n'est pas certain du lien entre la vaccination et des accidents.