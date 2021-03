Covid-19. Tout ce qu'il faut savoir sur les différents vaccins

La course mondiale au vaccin pour lutter contre la pandémie de Covid-19 est lancée depuis quelque temps.

Lundi 15 mars, la France, l'Allemagne et l'Italie ont annoncé l'interruption temporaire de la vaccination à partir des doses AstraZeneca. Une décision qui suit la suspension des injections du vaccin britannique en Norvège, au Danemark et en Islande.

Quelques jours plus tôt, le jeudi 11 mars, le vaccin Janssen, du laboratoire américain Johnson & Johnson, a été autorisé à la vente par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Mais d'autres vaccins, pas encore autorisés par l'EMA, sont également en circulation dans d'autres pays du globe : le vaccin chinois de Sinopharm et le vaccin russe, appelé Spoutnik V.

Quelles sont les caractéristiques de tous ces vaccins, leur efficacité, leurs avantages et leurs inconvénients ?

• Pfizer/BioNTech, le plus utilisé en France :

Autorisé depuis le 21 décembre 2020 dans l'Union européenne, le vaccin américano-allemand a un taux d'efficacité de 95 %, le plus haut à ce jour. Sa technologie vaccinale repose sur l'injection de molécules chargées de transmettre l'information codée du virus au génome, via l'ARN messager. Attention, cependant, cela ne signifie pas que le génome se modifie. En effet, l'ARN messager est très fragile, il s'autodétruit très rapidement après l'injection. Il permet surtout d'informer rapidement l'organisme sur les caractéristiques du virus. Ce vaccin nécessite deux doses.

• Moderna, le méconnu :

Ce vaccin américain a lui aussi un taux d'efficacité important, s'élevant à plus de 94 %. L'injection du vaccin Moderna repose sur la même technologie à ARN messager que le vaccin Pfizer/BioNTech. L'autorisation de mise sur le marché européen a été validée le 6 janvier. En France, il est autorisé depuis le 8 janvier. Il nécessite, lui aussi, deux doses.

• AstraZeneca, celui qui fait débat :

Le vaccin britannique est aujourd'hui suspendu par plusieurs pays européens. En cause, le risque présumé de formation de caillots dans le sang. À ce stade, aucun lien avéré entre les effets secondaires observés chez certains patients dans les pays scandinaves et le vaccin n'est encore établi. Une enquête est en cours. Le vaccin AstraZeneca a néanmoins la particularité d'être le produit le moins cher sur le marché. Malgré son taux d'efficacité bien moins élevé que ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna (environ 70 % selon le laboratoire et 60 % selon la dernière enquête de l'EMA), le vaccin britannique assure une meilleure protection contre les formes graves.

• Johnson & Johnson, le petit nouveau :

Tout fraîchement autorisé en Union européenne, depuis le 11 mars, le vaccin J & J se démarque des autres du fait qu'il ne nécessite qu'une seule dose. Son taux d'efficacité est estimé à 66 % environ. Mais face au variant sud-africain, son efficacité chute à 57 %. L'avantage de ce vaccin est son mode de conservation. Tandis que les doses Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca nécessitent une congélation pour être préservées, le vaccin J & J ne nécessite pas de telles précautions. Cela constitue un véritable avantage en termes logistique.

• Sinopharm et Spoutnik V :

Si ces vaccins n'apparaissent pas sur le marché européen, c'est avant tout pour des raisons géopolitiques. En effet, l'UE souhaite privilégier l'industrie pharmaceutique occidentale avant de se tourner vers les doses chinoises et russes. De plus, les règles de l'EMA sont strictes : les vaccins doivent être soumis à une "demande d'avis scientifique". Ce qui n'est pas le cas des doses venant de Moscou et Pékin. Selon une étude de la revue The Lancet, le Spoutnik V serait efficace à 91,6 %. Sinopharm, lui, aurait un taux d'efficacité de 79,4 %.