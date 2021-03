Orne. La fibre optique, un argument pour les élections ?

Une bataille sur les chiffres de la fibre optique se joue dans l'Orne, sur fond d'élections. Alors que vendredi 12 mars, le Conseil départemental informait que "chaque foyer ornais devrait pouvoir en être équipé à l'horizon 2023", La République en marche a réagi lundi 15 mars, constatant "qu'à mesure que les élections départementales et régionales approchent, la communication sur le déploiement de la fibre s'intensifie". LREM souligne que "selon l'ARCEP [Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse], qui comptabilise le nombre de raccordements, seuls 10 à 25 % de l'Orne est fibré [...] Bien trop peu comparé à nos voisins comme la Sarthe ou la Mayenne, dont les taux de couverture sont entre 50 et 80 %".

De leur côté, les abonnés se lâchent sur les réseaux sociaux : "Quinze jours de panne de fibre et pas de réparation", "L'autosatisfaction, mais chez moi, connexion inexploitable malgré les promesses", ou encore "J'attends l'installation de la fibre censée être disponible en 2019 !".