Le Grand-Quevilly. Ils volent l'ami chez qui ils étaient invités en soirée

La victime porte plainte pour un vol au Grand-Quevilly, le 25 mai 2019. L'homme avait invité deux connaissances à passer la soirée chez lui et, l'alcool aidant, celles-ci y passent la nuit. Finalement, la victime voit l'un des prévenus portant un sac à dos et se préparant à partir avec son complice. La chambre a été fouillée, des espèces en billets et autres objets ont disparu.

Ils se renvoient la faute

En garde à vue, les deux s'accusent mutuellement du larcin. On retrouvera les objets volés à leur domicile, lors d'une perquisition. "Tous les éléments montrent un délit avéré", dit le procureur de la République. Pour la défense, "les aveux sont là". L'un d'entre eux écope de quatre mois de prison avec sursis, le second d'une amende délictuelle de 480 euros.