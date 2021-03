Caen. Musée des Beaux-Arts : l'art contemporain à l'honneur

Cette année, le musée des Beaux-Arts de Caen a prévu un redéploiement temporaire de ses œuvres contemporaines pour présenter ses nouvelles acquisitions. "Nous voulons également rendre hommage aux nombreux donateurs du musée qui ont contribué à enrichir nos collections contemporaines", insiste Emmanuelle Delapierre, conservatrice en chef.

Œuvres contemporaines variées

Depuis le 18 février et jusqu'au 30 septembre, un nouvel accrochage des collections contemporaines est visible. Pour en profiter dès maintenant, ces œuvres sont accessibles sous format PDF, avec des notes explicatives, sur le site du musée des Beaux-Arts de Caen. Parmi ces œuvres très diverses, sont exposées celles de Christine Crozat, qui propose une série sur la ville et ses signalétiques ; des toiles de Judith Reigl, qui joue entre la "peinture de la chair" et la "peinture de l'espace" (L'art de la Fugue, 1982) ; les tableaux de Joan Mitchell, figure importante de l'art abstrait, qui jongle avec la notion de paysage avec une juxtaposition d'une géométrie de strates, de blocs et de parcelles dans The sky is blue, the grass is green (1972) ; les gravures sur bois d'Anne-Eva Bergman, qui constituent, d'une œuvre à l'autre, un répertoire de formes élémentaires. Sont aussi présentées des scènes d'espaces fictifs dans les peintures de Vincent Bioulès, Judith Reigl ou Marc Desgrandchamps. Leur peinture devient presque un espace fictif, où tout récit est absent. Ils parviennent à créer des paysages où le temps semble suspendu.

De plus, le personnel du musée livre un podcast hebdomadaire, à retrouver également sur le site.

Horizons proches et Pinocchio

En attendant de pouvoir redécouvrir les œuvres, le musée propose aussi des visites virtuelles des collections anciennes et modernes sur le site internet. Il s'agit d'une visite en 3D qui permet de regarder les tableaux comme si l'on était au musée ! En soutien aux nombreux artistes impactés par la crise sanitaire, le musée des Beaux-Arts a mis en place l'opération Horizons proches, où sont exposées les œuvres de six artistes.

Chacun d'entre eux investit mensuellement le hall d'accueil pendant l'année 2021. Au mois de mars, la plasticienne Claire Soulard est à l'honneur. "Ce qui est original dans ses œuvres est qu'elle mêle beaucoup de matériaux comme la peinture, la craie, le feutre ou le crayon", explique Emmanuelle Delapierre.

Dans le cabinet d'art graphique, une série de lithographies composant le portfolio "Pinocchio" de Jim Dine est à découvrir jusqu'au 5 septembre. "Pinocchio n'a pas été choisi au hasard par l'artiste, il s'identifie à lui", détaille Caroline Joubert, conservatrice au musée. Ses lithographies s'inspirent des Aventures de Pinocchio imaginées par Carlo Collodi.

Les visites virtuelles, les explications des œuvres et podcasts sont à retrouver dès à présent sur le site internet du musée des Beaux-Arts de Caen : mba.caen.fr