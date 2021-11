Orne. Les indicateurs de la Covid-19 ne cessent de croître

Dans l'Orne, les indicateurs de la Covid-19 continuent de progresser légèrement. Les chiffres publiés lundi 15 mars indiquent que le taux d'incidence dépasse les 180 pour 100 000 habitants, soit 20 de plus que la semaine précédente. 154 hospitalisations sont dénombrées dans les hôpitaux de l'Orne, soit 9 de plus que la semaine dernière. Le nombre de malades placés en réanimation, soit 12, reste stable. Au total, 272 Ornais sont décédés depuis le début de la pandémie, il y a un an.

Comme chaque mardi, une journée hebdomadaire de dépistage sera organisée le 16 mars, salle Michaud, à L'Aigle, de 9 heures à 16 h 30. Tests gratuits, sans ordonnance ni rendez-vous mais il faut venir avec sa carte vitale et une pièce d'identité.