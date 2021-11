Hockey sur glace. (D1). Du mieux, malgré une nouvelle défaite des Drakkars contre Nantes

Une semaine après une quatrième défaite consécutive, à Dunkerque (7-4), les joueurs de Luc Chauvel pouvaient repartir de l'avant dans leur poule ce samedi 13 mars. Opposés aux dauphins des Nordistes, Nantes, les Caennais ont fait un match plus consistant que lors de leurs dernières sorties, et ce malgré une nouvelle défaite au bout (1-3). Cette défaite les fait glisser à la dernière place de leur poule.

Le match

Dès le début de la rencontre, les Calvadosiens ont réussi à prendre en main le jeu et ouvrir le score suite à une pénalité contre le Nantais Bergeron. Jaroslav Prosvic a su dévier le tir de Dominik Gabaj pour tromper le gardien adverse (1-0, 2'). Par la suite ce sont les visiteurs qui se sont procuré les plus grosses occasions, contraignant Ronan Quéméner à effectuer de gros arrêts, dans une atmosphère nerveuse. D'ailleurs, juste avant la pause, les Corsaires ont égalisé par Perron Fontaine, qui a, à son tour, dévié le tir de son partenaire Genest (1-1, 20').

Des fins de périodes mal gérées

et qui coûtent cher

En deuxième période, les Drakkars ont mis plus de rythme, et se sont procuré les occasions majeures, sans reprendre l'avantage, comme Eric Aurard qui a eu un duel contre Harald. Mais à nouveau à l'approche de la pause, les Normands ont cédé, en laissant Léveillé, seul au deuxième poteau, qui a eu tout le temps d'ajuster Quéméner et de mettre Nantes devant (1-2, 38' et 40').

Au début du dernier tiers, les visiteurs ont mis plus de pression et ont été récompensés en trouvant Bergeron (passeur décisif sur tous les autres buts Nantais), démarqué devant le but local, qui a fait le break (1-3, 44'). Progressivement le rythme, comme la tension, est monté de part et d'autre, obligeant les arbitres à intervenir pour calmer les joueurs. Dans les dernières minutes, les Normands ont réussi à se procurer de nouveau les occasions les plus franches, mais ils n'ont jamais trouvé la clé pour revenir à un but (1-3, 60').

Les réactions

La réaction de Luc Chauvel après la défaite contre Nantes Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Nantes : 1-3 (1-1, 0-1, 0-1).

Caen : Buts : J.Prosvic (1'08, ass. D.Gabaj et R.Colotti, supériorité numérique). Pénalités : 18'. Entr. : Luc Chauvel.

Nantes : Buts : A.Perron Fontaine (19'31, ass. H.Genest et F.Bergeron), K.Leveille (37'35, ass. F.Bergeron et B.Hamelin), F.Bergeron (43'50, ass. B.Hamelin et K.Leveille). Pénalités : 12'. Entr. : Martin Lacroix.

Prochain rendez-vous

Le prochain match des Drakkars sera un match retour entre ces deux équipes, qui aura lieu le samedi 20 mars à 18h, cette fois-ci en Loire-Atlantique.