Covid-19. 4500 créneaux supplémentaires ouverts à la vaccination ce week-end

L'Agence régionale de Santé de Normandie a annoncé ce vendredi 12 mars, le déploiement de 4 500 nouveaux créneaux pour la vaccination sur le week-end du samedi 13 mars et dimanche 14 mars. Une action supplémentaire à toutes celles déjà mises en place actuellement. En Seine-Maritime, un centre de vaccination ponctuel ouvre ses portes ce samedi 13 mars à Blangy-sur-Bresle. Les vaccins sont à destination des personnes âgées de plus de 75 ans et seront effectués par des médecins libéraux du territoire. Tous les centres de vaccination ouverts ce week-end sont à retrouver sur le site de l'agence régionale de santé. Pour rappel, en Normandie, 251 125 personnes ont reçu une première injection et 129 100, une deuxième.