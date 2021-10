Manche. Un cluster de rhinopneumonie équine détecté dans un haras

Six cas de rhinopneumonie équine ont été détectés dans un haras de Brévands, près de Carentan. Sur huit chevaux de retour d'Espagne après un concours, six ont donc été testés positif à l'EVH-1, virus potentiellement mortel et à cause duquel la filière est à l'arrêt depuis début mars. L'ensemble des animaux, y compris les deux testés négatifs, avaient été placés en quarantaine à leur retour d'Espagne et le centre équestre du Haras du Ry, déjà fermé depuis, le restera jusqu'à nouvel ordre.