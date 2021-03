Votre horoscope signe par signe du dimanche 21 mars

BELIER

Vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui, en vous trouvant mille choses à faire, même si ce sont des broutilles

TAUREAU

En cette journée, des discussions vous seront profitables, écoutez bien ce qui va être dit.

GEMEAUX

Amis Gémeaux, Il y aura de la douceur de vivre pour ceux qui sont capables de se détendre.

CANCER

Attention à ne pas dépasser les bornes et vos propres limites. Vous pouvez devenir irritable.

LION

Remettez à plus tard ce que vous souhaitez obtenir. Vous vous sentez mieux et vous avez confiance en vous.

VIERGE

C'est une excellente journée pour vous détendre en famille et profiter des petits plaisirs simples.

BALANCE

Vous en faites beaucoup pour les autres alors accordez-vous aussi des pauses... Il est vrai que vous ne sentez pas clairement vos limites !

SCORPION

Votre bonne humeur chasse toutes vos hésitations et vous permet d'aller de l'avant et d'être plus ouvert aux autres.

SAGITTAIRE

Votre vie est faite de plaisirs. Cette journée est une sorte d'apothéose car vous êtes résolu à ne plus faire semblant d'exister.

CAPRICORNE

Vous prendrez une bonne décision en ce qui concerne votre budget, penchez-vous dessus.

VERSEAU

C'est une journée idéale pour vous échapper de la vie quotidienne avec qui vous le souhaitez et pour profiter de sa compagnie.

POISSONS

Ne vous précipitez pas si on vous demande une promesse, n'endossez pas des responsabilités excessives.