Dieppe. Un Monet représentant la ville bientôt mis aux enchères

Une toile de Claude Monet intitulée Dieppe a été présentée mercredi 10 mars au musée des Beaux-Arts de Tours (Indre-et-Loire) avant sa vente aux enchères en juin prochain. Cette vue de la cité normande, qui appartient à un collectionneur japonais, sera mise à prix à un million d'euros le dimanche 6 juin, lors d'une vente organisée au château d'Artigny, à Montbazon.

Une vente "très rare"

La toile, qui mesure 60 cm sur 74, a été peinte en février 1882, lors d'un séjour en Normandie. Elle représente l'entrée de la ville de Dieppe. L'œuvre est composée en trois tiers verticaux. Le tiers supérieur est occupé par le ciel. Le tiers médian montre Dieppe avec la tour Saint-Rémy et la tour de l'église gothique Saint-Jacques, enfoncées dans la brume. Et le tiers inférieur montre la campagne avec un personnage qui s'apprête à entrer dans la ville.

"À cette époque, Monet n'a pas encore peint la célèbre cathédrale de Rouen et le Parlement de Londres. Mais tout est déjà là. À partir de ce moment, il va petit à petit délaisser les vues de villes pour se consacrer sur les vues de côtes, a expliqué le commissaire-priseur Aymeric Rouillac. Le tableau était resté dans la famille de l'artiste après sa mort. Il a été présenté pour la première fois lors de l'exposition du centenaire de Claude Monet à Paris, en 1940, avant de partir aux États-Unis où il a été exposé à New York et à Los Angeles. Depuis la fin du XXe siècle, il avait été acheté successivement par un collectionneur suisse puis un japonais."

"La vente d'un Monet aux enchères sur le territoire français est très rare. Sur 450 toiles vendues depuis 2010 dans le monde, 14 l'ont été en France. Il faut se rendre aux États-Unis ou en Angleterre pour acheter des toiles de cette qualité", a assuré le commissaire-priseur.

Avec AFP