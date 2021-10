Notre-Dame-de-Gravenchon. La zone d'activités Grande Campagne Est s'agrandit

Caux Seine Agglo a inauguré, lundi 8 mars, l'extension de la zone d'activités économiques (ZAE) Grande Campagne Est, à Notre-Dame-de-Gravenchon. Cette extension de 12 hectares doit favoriser la création d'emplois sur ce territoire. La zone est située à proximité de la zone industrielle de Port-Jérôme, contenant un bassin de 6 000 emplois, et des autoroutes A 131 et A 29.

Les travaux d'aménagement ont débuté en octobre 2019, pour un coût total de 3 millions d'euros HT. Les parcelles sont actuellement en commercialisation (l'extension est découpée en 20 lots).

L'extension de la ZAE Grande Campagne Est accueillera une pépinière d'entreprises sociales et écologiques. Elle comprendra une ressourcerie pour récupérer et réparer des objets pouvant être réemployés, un garage social et solidaire pour faciliter l'accès à la mobilité et former aux métiers de la mécanique, une légumerie bio portée par l'association Bateau Brotonne, un FabLab, espace de création numérique, ouvert aux particuliers et aux entreprises ainsi qu'un espace de vente. Les travaux de cette pépinière ont débuté en juin dernier et se termineront en septembre prochain. L'ouverture au public est prévue pour la fin de l'année. Le coût de l'opération s'élève à 3,7 millions d'euros.