Calvados. Un vélo emblématique du Débarquement offert au Centre Juno Beach

Un vélo appartenant à un soldat canadien lors du Débarquement du 6 juin 1944 a été offert, la veille de Noël dernier, au Centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer. C'est ce qu'annonce le musée ce mardi 9 mars. En 1944, Christian Costil, âgé de 14 ans et habitant de Banville, rencontre Marius Aubé, un soldat canadien débarqué à Graye-sur-Mer. Tous deux lient de forts liens et Marius laisse son vélo de parachutiste en souvenir à Christian avant son départ. Un symbole fort, que le jeune garçon gardera toute sa vie. "Il a dit à ses filles de le donner au musée canadien après sa mort", indique le Centre Juno Beach. Un objet chargé d'histoire, puisque ce type de vélo était utilisé par les soldats britanniques et canadiens lors du Débarquement. "On estime que 1 117 vélos ont débarqué sur Juno Beach le 6 juin 1944", écrit le musée. D'après leurs informations, ces deux-roues permettaient aux soldats de parcourir de plus grandes distances tout en restant silencieux et indétectables. Le vélo a été placé dans le hall du musée et pourra être découvert dès la réouverture du musée.