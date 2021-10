Podcast. Club Foot "spécial derby" Caen-Le Havre

Avant la 29e journée de ligue 2, synonyme de derby normand entre Caen et Le Havre, les deux formations normandes présentent un parcours chiffré identique et surtout, une dynamique très difficile qui les a conduites respectivement en 12e et 14e positions du championnat.

Pascal Dupraz, Paul Le Guen, le jeu, les points, mais aussi les situations administratives et financières des deux clubs ou encore les projections pour la future intersaison, nos spécialistes ont tout passé en revue. Et c'est détonant.

Autour de Sylvain Letouzé ce mardi 9 mars, Matthieu Billeaud (Foot Normand), Gilles Dumesnil (Hactu.fr / Les Hactivistes) et Maxime Lenormand (Malherbe Inside).

Club HAC et Club Malherbe jumelés : spécial derby

