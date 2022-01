Dracula danse au Zénith de Rouen

Le nouveau spectacle de Kamel Ouali, "Dracula, l’amour plus fort que la mort", arrive enfin au Zénith de Rouen. Il retrace les impossibles amours du vampire Dracula. Le comte originaire de Transylvanie tombe fou amoureux de Mina, une jeune londonienne qui ressemble étrangement à son amour perdu.

Fiancée à Johnathan, la jeune femme tombe finalement amoureuse de ce personnage sombre et froid qui s’exprime uniquement par la danse. Kamel Ouali a en effet choisi de faire interpréter son personnage principal, Dracula, par un danseur de talent : Golan Yosef.

Acteurs, danseurs et chanteurs se croisent et s’affrontent. Le spectateur passe sans cesse du monde moderne au baroque, au gré des costumes et de l’ambiance recréé. Après "Le Roi Soleil" et "Cléopâtre", Dracula est la comédie musicale du moment.

Pratique. Dracula, samedi 23 juin à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs: de 34 et 65€. Tél. 02.32.91.92.92.