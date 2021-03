Cherbourg-en-Cotentin. Coups de feu aux Provinces : les habitants sous le choc

Les habitants du quartier des Provinces, à Cherbourg, sont encore sous le choc après les coups de feu tirés samedi 6 mars. Trois personnes ont été blessées, dont deux gravement, l'une par arme blanche, l'autre par arme à feu, de type chasse, selon nos confrères de La Manche Libre.

Ce lundi 8 mars au matin, un impact dans le rideau de fer du bar Le Normandie était encore visible, avec des taches de sang.

Maëva Boitard habite ici depuis 2013. C'est la première fois qu'elle vit quelque chose de semblable. Au moment des faits, elle était derrière la caisse du bureau de tabac : "J'étais en train de servir un client quand j'ai entendu le coup de feu, ma monnaie a alors volé. J'étais paniquée, les clients aussi, ils se sont réfugiés à l'intérieur du tabac", explique-t-elle.

"Un quartier populaire et agréable"

D'autres habitants sont encore traumatisés. "Je n'ose même plus sortir de chez moi tellement j'ai peur de me faire agresser", explique Agnès. "C'est effrayant, je suis une vieille dame et je suis habituée à me promener… Tout le monde peut recevoir une balle perdue", regrette Françoise, âgée de 80 ans.

Un quartier pourtant "populaire et agréable à vivre", d'après Christian, lui aussi très surpris par ce niveau de violence. "J'espère que la police mettra un terme à tout ça", confie-t-il.

Une enquête de flagrance pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Cherbourg.