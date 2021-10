Près de Valognes. Cinq blessés dans un accident de la route, dont trois enfants

Un accident de la circulation entre deux voitures s'est produit ce jeudi 4 mars, peu avant 15 heures, sur la RN 13, à hauteur de l'échangeur de Saint-Joseph, près de Valognes, dans le sens Caen-Cherbourg.

Le premier véhicule a fait des tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit. Une personne piégée dans l'habitacle a dû être dégagée. Cinq personnes ont été légèrement blessées dans ce premier véhicule, un homme de 46 ans, une femme de 60 ans et trois enfants âgés de 5, 7 et 13 ans. Tous ont été transportés vers le centre hospitalier de Cherbourg. Dans le second véhicule, une femme de 43 ans s'en sort indemne.

Pas moins de 22 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cet accident de la route.