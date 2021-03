[Vidéo] Vendée Globe. Miranda Merron, de retour sur la terre normande

C'est avec un visage fatigué que Miranda Merron a rejoint la Normandie ce mercredi 3 mars. La navigatrice cherbourgeoise, arrivée 22e du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne, a posé son premier pied à terre à Ouistreham, vers 12 h 15. Des dizaines de curieux sont venues, sous quelques gouttes de pluie normande, applaudir son exploit, celui d'avoir bouclé ce tour du monde en solitaire en 101 jours, sans escale et sans assistance. Elle est la neuvième femme à l'avoir fait. Au moment d'apercevoir le littoral normand, la Britannique est encore dans sa bulle. "Je suis ravie de revenir en Normandie, dans notre jardin partagé entre là-bas (elle montre du doigt l'Angleterre, ndlr) et ici, glisse-t-elle, soulagée. Mais je ne réalise pas encore que j'ai bouclé le Vendée Globe. Pour moi, il sera fini quand on ira accueillir le dernier skipper."

Miranda Merron a ensuite emprunté le canal de Caen pour rejoindre le chantier V1D2, là où avait été préparé son bateau Campagne de France avant le grand départ.

Elle a désormais comme grande mission de le sortir de l'eau. Et après ? "Voir ma famille et mes amis ! J'ai beaucoup de messages de remerciements à écrire, passer du temps avec tous ceux qui m'ont accompagnée et aussi reprendre les tâches quotidiennes : les courses, la cuisine, payer les factures", sourit la quinquagénaire.