Zénith de Rouen. "Nous sommes prêts pour reprendre les spectacles dès que possible"

Période compliquée pour le Zénith et son directeur, Didier Thibault, arrivé il y a deux ans mais qui garde le moral malgré tout. "Il y a un manque de perspectives et nous ne savons pas comment répondre à une forte demande de programmations jusqu'à la fin de l'année 2022", explique-t-il, en attendant des annonces du gouvernement.

Reprise à la rentrée ?

Didier Thibault "espère" que le public pourra faire son retour à la rentrée, en septembre, "mais nous n'en sommes pas sûrs". Le directeur se dit en tout cas "prêt pour reprendre les spectacles dès que possible". "L'équipe du Zénith est suffisamment dynamique et motivée pour mettre tout en œuvre pour que le bâtiment puisse accueillir les spectateurs dans les conditions de sécurité requises", poursuit-il.

"On attend de voir comment l'actualité va évoluer et faire en sorte que les spectacles reprennent", continue Didier Thibault. Il se tient, en tout cas, "prêt" à adapter la salle aux nouvelles obligations sanitaires. "On est très impatients d'accueillir à nouveau du public, et mobilisés même pour les recevoir tout de suite", plaisante Christine Billard, attachée de direction du Zénith de Rouen.