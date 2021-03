Votre horoscope signe par signe du samedi 6 mars

BELIER

Vous avez des idées plein la tête et l'état de vos comptes vous permet de vous lancer : n'attendez plus et foncez !

TAUREAU

Vous avez envie de tout envoyer balader ? Réfléchissez bien aux conséquences de vos actes !

GEMEAUX

Votre corps vous adresse des signaux assez évidents, écoutez le et détendez-vous, vous en avez bien besoin.

CANCER

Une journée complète de repos s'offre à vous, profitez en pleinement, vous en avez besoin !

LION

Encore quelques tensions côté cœur mais ça n'entamera en rien votre optimisme

VIERGE

C'est le moment d'organiser vos vacances … Tout vous est permis

BALANCE

Des tensions familiales sont à l'ordre du jour, il faudra toute votre patience pour les dissoudre.

SCORPION

Vous avez le moral dans les chaussettes ? Prenez du temps pour vous, vous en avez besoin

SAGITTAIRE

Enfin une journée calme, du moins c'est ce que vous croyez car vous n'êtes pas au bout de vos surprises

CAPRICORNE

Bye bye les coups de mou, vous êtes désormais plus en forme que jamais. Prendre soin de vous a enfin fini par porter ses fruits !

VERSEAU

Malgré tous vos efforts, vous aurez du mal à maintenir un climat harmonieux autour de vous ! une chose est sure, ça n’est pas de votre faute

POISSONS

Si vous vous sentez faible, ne paniquez pas , vous retrouverez votre forme avant la fin de la journée