L'Aigle. Cinq mois de travaux pour rénover la piste du stade Foisy

Lundi 1er mars, débute une phase d'importants travaux de rénovation du stade Foisy, à L'Aigle. Après les cours de tennis, l'accessibilité handicap, la récupération d'eau de pluie, les travaux portent sur la piste d'athlétisme, qui restera fermée jusqu'à la fin du chantier, fin juillet. Il s'agit de faire homologuer, au niveau régional, l'anneau de 400 mètres avec six couloirs plus une en ligne droite. Avec deux aires de lancer javelot, deux cages de lancer du disque, deux aires de lancer du poids, deux aires de saut en longueur, triple saut, saut en hauteur et saut à la perche, une fosse de steeple, une tour de chronométrie, les abords de la piste seront aussi relookés. Un chantier à 1,3 million d'euros. La réouverture est prévue pour le mois de septembre.