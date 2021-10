Bonne table à Caen. Cap en Guadeloupe avec la Table des matières

Depuis la fermeture des restaurants, la rubrique "Bonne Table" de votre journal hebdomadaire avait été mise sur pause. Pour redonner un coup de boost à ce secteur en difficulté, mais aussi et surtout pour réveiller vos papilles, la rédaction s'adapte à la vente à emporter. La Table des matières propose ce service depuis le 3 novembre, trois fois par semaine : le jeudi, vendredi et samedi, midi et soir.

Benoît Guillaumin, le chef cuisto, est désormais seul derrière les fourneaux. Son équipe de six cuisiniers et serveurs est au chômage partiel depuis le confinement. À lui seul, il doit gérer la préparation, les stocks, la prise de commandes, l'administratif et bien sûr… l'assiette ! Enfin, les barquettes en carton et en plastique ! La vente à emporter a modifié la décoration, mais pas la qualité, explique-t-il. "Je n'ai rien changé à ma cuisine. Je reste sur du fait maison et des produits frais. Je m'applique à mettre de la couleur, le visuel est important." De la couleur, il n'en manque pas dans cette entrée au butternut, betterave et crème de chèvre à la lavande. C'est délicieux. Je poursuis avec ce suprême de poulet boucané, l'incontournable de la cuisine guadeloupéenne. Il est accompagné de petits légumes, d'une purée de patates douces et d'une sauce chien. Là, c'est la découverte totale ! "Vous ne serez pas déçue, c'est un peu épicé", m'avait glissé le chef. Essai transformé ! Le côté grillé du poulet rappelle des souvenirs d'été au barbecue. Chaque semaine, le chef propose deux entrées et deux desserts entre 5 et 8 € et deux plats entre 11 et 18 €. Tous les plats peuvent se manger froid ou chaud, à condition d'avoir un micro-ondes. C'est la contrainte, mais Benoît Guillaumin pense à vous : il glisse de petites instructions dans le sac afin de réchauffer correctement votre plat à la maison ou au bureau.

Pratique.15 quai François-Mitterrand, à côté de la bibliothèque. Commandes au 02 31 99 76 25.