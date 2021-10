Sandouville. Renault : un accord pour produire plus

La semaine dernière, la direction de Renault Sandouville annonçait l'augmentation des cadences pour faire face aux nombreuses commandes. Après plusieurs réunions et échanges avec les syndicats, un accord a été trouvé le jeudi 25 février.

Des équipes supplémentaires vont travailler certains samedis (20 mars, 10 et 17 avril, trois samedis en mai, juin et juillet ainsi que les jours fériés de mai et le 14 juillet). Le travail pendant ces journées se fera sur la base du volontariat et sera payé en heures supplémentaires. Le syndicat FO se dit satisfait, estimant notamment que le dialogue social a fonctionné.

Quatre semaines de vacances

Le syndicat a également obtenu trois semaines de vacances en août (avec fermeture de l'usine), ainsi qu'une quatrième semaine, à prendre du 1er mai au 30 septembre. Pour permettre au personnel de prendre cette quatrième semaine, 150 intérimaires vont être recrutés.

D'autres annonces ont été faites ce jeudi 25 février. Le site normand sera à l'arrêt le vendredi 5 mars en raison de la pénurie mondiale de pièces détachées. La direction a également annoncé aux représentants du personnel que Renault Sandouville continuera à produire l'utilitaire de Fiat en 2022. Fiat ayant intégré le groupe PSA, la chaîne devait s'arrêter cette année.