Caen. Arbres abattus : 200 manifestants réunis pour exprimer leur colère

Au lendemain de l'abattage de 45 des 49 tilleuls de la place de la République de Caen, sept associations et collectifs caennais (Alternatiba Caen, Biens communs, Unis pour le climat Caen, XR Caen, Caen Écologiste et Citoyenne, Caen au Cœur et Caen en commun) ont organisé un rassemblement ce mercredi 24 février, afin de dénoncer cette opération. Environ 200 personnes se sont réunies, avant de se déplacer vers le terrain où ces arbres trônaient.

Chaque collectif a pris la parole à son tour, ainsi que des élus d'opposition tels qu'Aurélien Guidi ou Rudy L'Orphelin, afin d'"exprimer la colère d'un certain nombre de Caennaises et de Caennais face à ce choix", selon ce dernier.

"C'est honteux. C'est un projet anti écologique, à contre-courant de ce qu'il faut faire actuellement. C'est incompréhensible" dit Nicolas Salocin du collectif Unis pour le climat à #Caen pic.twitter.com/rRQ4UNyLYk — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) February 24, 2021

La construction d'une halle commerciale est prévue sur cet emplacement, en lieu et place de l'ancien parking. Un projet que certains, comme Nicolas Salocin du collectif Unis pour le Climat Caen, estiment "climaticide, anti-écologique, à contre-courant de ce qu'il faudrait faire à l'heure actuelle". Aucun débordement n'a été constaté au cours de l'après-midi.