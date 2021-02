Caen. Abattage des arbres place de la République : surprise et indignation

Ce mardi 23 février, 45 tilleuls ont été rasés place de la République à Caen. Certains riverains se sont trouvés désemparés devant ce spectacle : "C'est un véritable massacre", confie une résidente caennaise qui ne reconnaît plus sa ville. "Scandaleux", "honteux", "coup de poignard dans le dos de la part de la démocratie locale", les mots des Caennais sont très forts.

L'opposition monte au créneau

Lors d'une conférence de presse, Joël Bruneau a défendu ce projet qu'il juge nécessaire pour "redynamiser le centre-ville de Caen, le rendre attractif et convivial avec une vraie offre culturelle". Pour le maire de la ville, l'abattage de ces arbres était devenu inévitable : "Ces 45 tilleuls (plantés après la Seconde Guerre mondiale, NDLR) étaient en piteux état, ils étaient malades et souffraient d'un environnement inadapté." De plus "le site va faire l'objet de fouilles archéologiques, le musée des Beaux-Arts se trouvant autrefois sur cette place, des objets pourraient être retrouvés", indique-t-il. Une vingtaine de manifestants opposés à ce projet s'est retrouvée devant la mairie, portes closes.

Cet abattage a aussi fait réagir rapidement l'opposition, alors que le dossier de la place de la République a longtemps fait débat. Pour Gilles Déterville, représentant du Parti socialiste, c'est une "honte à ceux qui ont préféré le business à la protection de la nature".

Les riverains sont mécontents, c'est tout à fait logique puisqu'on les prive d'un espace vert sous leurs fenêtres mais au delà ce sont tous les caennais attachés au patrimoine végétal de #Caen qui sont furieux. Honte à ceux qui ont préféré le business à la protection de la nature https://t.co/jPEUs3UUf2 — Gilles DETERVILLE (@Detervillecaen) February 23, 2021

Rudy L'Orphelin, représentant des Verts, renchérit, il se dit "en colère. Cette classe politique n'a rien compris aux enjeux de l'époque et s'évertue à vouloir échanger notre patrimoine naturel contre des parkings souterrains et des surfaces commerciales."