Cadeaux. Nicolas, agriculteur près d'Omaha Beach, remporte les 108 € de la Cagnotte

Nicolas, agriculteur de 23 ans, était au travail ce jeudi 25 février vers 8 h 12. Auditeur de Tendance Ouest à Saint-Pierre-du-Mont, près d'Omaha Beach dans le Calvados, il a donné le bon montant de la Cagnotte. Il remporte ainsi 108 €.

