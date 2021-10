Rouen. Les 24 heures motonautiques auront bien lieu en 2021 !

"J'ai le plaisir d'annoncer que les 24 heures de Rouen auront bien lieu, les 1er, 2 et 3 octobre 2021." Les yeux légèrement brillants, Franque-Emmanuel Coupard était visiblement ému à la sortie d'une longue réunion avec Sarah Vauzelle, l'adjointe aux Sports à la Ville de Rouen. Le dialogue a "parfois été compliqué sur certains points, mais l'échange a été constructif", selon l'organisateur de la célèbre course motonautique sur la Seine.

Des conditions à préciser

Selon les premiers accords avec la Ville, qui réclamait une course décarbonée, l'édition 2021 ne connaîtra finalement pas de modification technique, "même si nous introduirons, comme prévu, de nouveaux moteurs qui consomment 50 % de moins", assure Franque-Emmanuel Coupard. Mais une commission de travail se réunira pour travailler à l'avenir et aux moutures suivantes de la course.

Pour ce qui est de l'aspect financier, là, le brouillard reste épais. "En temps normal, la subvention de la Ville représente environ 10 % de notre budget", précise le président du Rouen yacht club. Comme la mairie n'a pas tranché cette question, une baisse ou un retrait de subvention ne sont pas totalement à exclure.

Enfin, côté spectacle et compétition, les organisateurs sont "heureux d'avoir officialisé la demande d'un retour à une course de 24 heures, sans interruption". Mais pour cet autre point, épineux à cause de la sécurité sur l'eau la nuit, c'est cette fois la préfecture qui devra se prononcer.