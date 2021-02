Caen. Volup'Thé : une box pour valoriser les marques françaises et locales de thé

"Nous étions tous les deux jeunes diplômés à la recherche d'un emploi et avions l'envie d'entreprendre", explique Marine Le Becq, co-fondatrice avec Kéliane Horlavill de Volup'Thé, une box mensuelle autour du thé. Après un master en marketing et communication pour elle et dans le commerce pour lui, le jeune couple caennais décide de se lancer pendant le deuxième confinement. "On se complète bien et nous sommes tous les deux passionnés de thé. C'est la boisson la plus consommée, juste derrière l'eau", poursuit la jeune femme de 24 ans. Après de nombreuses recherches dans le domaine, tous deux développent le concept : une box mensuelle, au prix de 29,90 €, qui fera découvrir des thés made in France. "Nous avons déjà une dizaine de producteurs, dont deux originaires de Caen. On propose du thé en vrac, en sachet, mais aussi des tisanes", continue Marine. En plus, une petite surprise est glissée tous les mois dans la box. Dès le lancement en décembre dernier, 30 box sont vendues. "Les clients sont ravis de découvrir des créateurs qu'ils ne connaissent pas", se réjouit l'entrepreneure.

"C'est le moment d'avoir des idées"

En dépit de la difficulté du marché de l'emploi actuellement, les deux jeunes Caennais ne se laissent pas abattre. "On a décidé de se lancer à 100% dans cette activité, nous avions le temps et la période était compliquée", se confie la jeune femme. Selon elle, c'est le moment d'avoir des idées et, surtout, de ne pas s'interdire d'entreprendre. "La vente en ligne a explosé avec les confinements. Les clients ont envie de soutenir le savoir-faire local et les artisans, c'est pourquoi nous avons choisi de travailler principalement avec des petits créateurs français", ajoute Marine. Tous deux espèrent se développer rapidement et, pourquoi pas, pouvoir vivre complétement grâce à leur entreprise. Leur actualité est à retrouver sur leur site : volupthebox.fr.