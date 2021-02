Rouen. Yoga urbain : un parcours en ville inspiré par les postures

Remarquable par ses idées foisonnantes et son incroyable capacité à entreprendre et à rebondir malgré les contraintes imposées par le contexte sanitaire, Laurence Catel nous surprend encore en proposant une nouvelle activité : le yoga urbain. Elle inaugure cette déclinaison inédite de son concept de Run & visit, le jeudi 25 février.

Décompresser en ville

Laurence imagine un parcours dont chaque étape donne l'occasion de travailler des postures de yoga. "C'est une sortie sportive et culturelle accessible à tous les niveaux, précise-t-elle. Il s'agit de se reconnecter avec soi-même, avec notre corps et notre environnement urbain." Cette idée répond à une véritable demande : "Nous avons vraiment besoin de décompresser en ce moment et il n'est pas nécessaire de quitter la ville pour autant." Laurence nous donne les clés du bien-être. "Nous travaillons la respiration, mais je propose aussi quelques exercices sensoriels simples pour tirer profit de notre environnement : se focaliser par exemple sur le chant des oiseaux, qu'on occulte trop souvent."

Garder la forme et regarder les formes

Pour cette nouvelle version du Run & Visit, Laurence Catel change de méthode de préparation. "Habituellement, je compose des circuits thématiques en ville : je prépare par exemple un circuit sur Flaubert, sur les inventeurs et sur les fontaines. Cette fois, ce sont les noms des postures de yoga elles-mêmes qui m'inspirent le parcours", explique-t-elle. À chaque étape, une posture est approfondie : celle du guerrier devant la statue de Rollon dans les jardins de l'hôtel de ville, le triangle devant l'œuvre de Calder sur le parvis du musée des Beaux-Arts, ou encore le flamant rose face au phœnix de l'hôtel de Bourgtheroulde. "C'est l'occasion de mettre en lumière des anecdotes ou des détails architecturaux en lien avec l'histoire de notre ville." Au fil du parcours, les postures sont retravaillées et se complètent, pour composer, au final, un enchaînement complet.

Reconnecter le corps et l'esprit

Pour rejoindre chaque station, le trajet se fait en marche rapide ou en running. "Les postures permettent ainsi une récupération semi-active." Pour Laurence, il reste essentiel que les participants soient acteurs de l'activité. "C'est une déclinaison zen du Run & visit, mais c'est aussi un vrai travail sur soi, quoique l'activité ait une forme ludique." Limité à cinq participants, ce parcours permet un renforcement musculaire, un gainage, améliore le maintien et la proprioception, "mais aussi crée du lien", souligne Laurence. Cette nouvelle activité attendue répond aussi à un besoin de partage et de convivialité. "La dimension humaine est essentielle", selon la coach. Laurence, qui n'est jamais à court d'idées, est déjà en train d'élaborer un deuxième circuit yoga pour compléter cette offre.

Pratique. 25 février, 1er et 3 mars en marche rapide et 6 mars en footing. 16 h 15 à Planète bien-être Rouen. 7 €. rouentourisme.com