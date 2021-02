Côte de Nacre. Un baigneur en difficulté au large sauvé par son époux

De nombreux moyens ont été déployés par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg ce samedi 20 février. Il a été alerté peu avant 15 heures qu'un baigneur est en difficulté au large de Langrune-sur-mer et que son époux s'est jeté à l'eau pour le secourir. D'importants moyens de secours ont aussitôt été mobilisés : le canot de première catégorie et le semi-rigide de la SNSM de Courseulles-sur-mer, ainsi que l'hélicoptère de la douane française basé au Havre. Finalement, l'incident se termine bien puisque les deux baigneurs ont été récupérés par des passants sur la plage, sains et saufs, puis pris en charge par les pompiers. Pour rappel, en cas de difficulté en mer, il faut appeler le 196.