Seine-Maritime. Fomule 1 : Pierre Gasly fixé sur le design de sa nouvelle Alpha Tauri

La version précédente lui avait porté bonheur et lui avait offert sa première victoire en Formule 1, en Italie. Le vendredi 19 février, le Bois-Guillaumais Pierre Gasly a découvert les couleurs et le design de son Alpha Tauri édition saison 2021. La monoplace, toujours propulsée par un moteur Honda, reste fidèle aux codes et couleurs de la livrée précédente, avec un mélange de blanc et de bleu.

Le bleu et le blanc restent les couleurs principales, sur l'Alpha Tauri AT02. - Alpha Tauri

Franchir un nouveau cap en piste

Mais ce qui importe le plus en Formule 1 reste la performance en piste. De ce côté, Pierre Gasly "espère gravir une marche, ce qui nous permettrait d'être plus proches de la tête du milieu de peloton". Pour pouvoir se jauger face à la concurrence, il devra attendre les tests de pré-saison, du 12 au 14 mars à Bahreïn.

C'est sur ce même circuit de Sakhir que la saison débutera, avec un premier Grand Prix le dimanche 28 mars.