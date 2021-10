Sud-Manche. Gendarme renversé : les faits reconstitués, le secteur bouclé

Le 15 janvier 2020, un gendarme avait été renversé et blessé par un véhicule lors d'un contrôle routier à Marcey-les-Grèves près d'Avranches, dans le cadre d'une opération de recherche d'un véhicule volé. Les gendarmes avaient alors fait usage de leur arme, mais le conducteur avait pris la fuite. Il avait été retrouvé et interpellé 15 jours plus tard, à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine). L'homme, âgé de 19 ans, avait été mis en examen pour tentative d'homicide et placé en détention à Coutances. Ce mercredi 17 février, sur les lieux des faits, une reconstitution s'est déroulée sous l'autorité d'un juge d'instruction en présence du suspect. Le secteur concerné a été totalement bouclé par les gendarmes.