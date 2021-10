Football. National 1 : le programme de l'US Avranches bouleversé

Le match de la 22e journée de N1, prévu samedi 20 février, entre Saint-Brieuc et Avranches, est reporté à une date ultérieure. Un report que l'on doit à la qualification du club armoricain pour les 32e de finales de la Coupe de France de football. La rencontre n'a pas encore été repositionnée dans le calendrier. Par ailleurs, la réception d'Orléans, comptant pour la 20e journée et qui avait dû être reportée à cause des chutes de neige, a été reprogrammée au mardi 9 mars à 20 heures.