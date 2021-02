Perche normand. Fermeture de classe : ce serait "une catastrophe" pour les élèves

Une classe est menacée de fermeture à Saint-Hilaire-sur-Erre, entre Bellême et Nogent. Depuis trois ans, les parents des quelque 50 élèves de cette école se battent pour garder leurs trois classes.

Si l'inspection académique supprime cette classe, il n'en restera plus que deux : l'une allant de la petite section au CP, l'autre du CE1 au CM2. Linda Coulonges, représentante des parents d'élèves (RPE), ne comprend pas cette situation et demande que la classe reste ouverte. "On se demande quel enseignant va vouloir rester. Parce qu'on suppose qu'ils ne sont pas partants pour enseigner quatre niveaux dans une classe." Angelina Denis, une autre RPE s'indigne : "On veut leur imposer un quadruple niveau ! Où est le bien-être pour nos enfants et nos enseignants ? De plus, le CP est une classe transitoire très importante, comment voulez-vous qu'ils apprennent correctement en se retrouvant avec des maternelles ?" Contactée, l'académie ne peut faire état d'aucune décision avant plusieurs réunions, dont l'ultime est programmée le 11 mars.