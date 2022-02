TNT : changement de fréquences

Afin de mettre en place les changements de fréquences TNT, les émetteurs concernés seront éteints dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 juillet.

Les foyers recevant les chaines de télévision par un antenne rateau ou intérieure, orientée vers l'un des émetteurs concernés ne pourront plus rien capter le temps d'une nuit et devront lancer une recherche et mémorisation des chaînes.

Sont concernés les émetteurs de Rouen Sud, à partir de 23h59, lundi 2 juillet. Les émetteurs seront rallumés peu à peu à partir du mardi 3 juillet matin.

Plus d'informations sur www.tousaunumerique.fr