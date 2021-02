Rouen. Devenir un professionnel des TP à l'Ecole des Travaux Publics

L'Ecole des Travaux Publics de Normandie forme en alternance : Constructeur de Routes, Canalisateur, Conducteur d'Engins TP et chef d'équipe. Des métiers de passion que les apprentis découvrent dans leurs entreprises d'accueil ainsi qu'à l'ETPN grâce aux cours théoriques et pratiques pour préparer leur diplôme: CAP, BAC PRO ou titre professionnel. Un rendez-vous professionnel à ne pas manquer : Les Olympiades des Métiers!

Les Olympiades des Métiers c'est quoi ?

Tous les deux ans, se déroule le plus grand concours des métiers de France à l'occasion de sélections régionales, puis d'une finale nationale des Olympiades organisées par WorldSkills France. Une équipe en binôme concourt en Aménagement urbain et réseaux de canalisations.

Qui sont les sélectionnés ?

Alexandre MOUTON et Paul TOULOUSE, âgés de 17 ans et apprentis à l'ETPN représentent la Normandie. Après un CAP Constructeur de Routes, Alexandre est en BAC PRO TP chez TRIFFAULT TP (72). Paul, apprenti dans l'entreprise DELAMARE TP (14) est en Terminale BAC PRO TP après avoir obtenu un CAP Constructeur de réseaux de canalisations TP en 2019 dans l'entreprise BAUTIER SARL (14).

Pourquoi les Olympiades ?

Véritable tremplin pour se dépasser, travailler avec précision et rigueur. Ils sont fiers de défendre les couleurs de leur Région ! Alexandre nous fait part de son ressenti : " c'est intéressant d'un point de vue professionnel car nous travaillons avec des matériaux peu communs et c'est un véritable atout pour notre CV " Paul, lui remercie sa formatrice de Français qui l'a vivement encouragé à participer à cette expérience. Retrouvez nous sur le site : www.frtp-normandie.fr et les formations.