Normandie. Vaccination : de nouveaux rendez-vous disponibles dès mars 2021

"Le 1er mars 2021, de nouveaux rendez-vous pour les personnes âgées de plus de 75 ans seront disponibles pour se faire vacciner contre la Covid-19. Il est possible de réserver en ligne dès aujourd'hui", a indiqué Thomas Deroche, directeur général de l'ARS Normandie le vendredi 12 février. La Région devrait recevoir 89 600 doses des vaccins Pfizer et Moderna, comprenant des premières et secondes injections. Cette nouvelle campagne de vaccination devrait s'étendre jusqu'au 28 mars prochain. Autre nouveauté, dès la fin du mois de février, le vaccin AstraZeneca sera disponible en pharmacie. "Il est important de préciser que pour l'heure, seules les personnes âgées de 50 à 65 ans et présentant une comorbidité seront vaccinées chez leur médecin traitant", explique Antoine Leveneur, médecin et président de l'Union Régionale des Professions de Santé de Normandie. La campagne de vaccination sera étendue par la suite. Selon les dernières données communiquées par l'ARS, dans la région, 168 523 injections ont été données dont 126 753 premières injections.

Quel bilan pour le vaccin AstraZeneca ?

"Nous sommes face à une pandémie mondiale. Il est de la responsabilité des professionnels de santé de se protéger et de se vacciner", affirme Antoine Leveneur, médecin dans le Calvados. Le vaccin AstraZeneca est arrivé samedi 6 février dans la région et ne semble pas faire l'unanimité. "30 à 40 % ayant reçu une injection ont présenté des effets secondaires, tels que fatigue, nausée… mais ce n'est pas grave, les symptômes disparaissent après 48 h. C'est rapidement résolu avec un Doliprane", rassure le spécialiste. Le vaccin AstraZeneca est aujourd'hui réservé aux professionnels de santé de moins de 65 ans mais aussi aux personnels et résidents de foyers d'accueils de personnes handicapés. "Ce vendredi 12 février, la vaccination a débuté au Foyer d'Accueil Médicalisé de Douvres-la-Délivrande dans le Calvados. Presque 100 % des résidents ont souhaité en bénéficier et 50 à 60 % du personnel", conclut Didier Chesnais, directeur général de la fondation Normandie Générations.