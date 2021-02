Finale de la Prada Cup: Luna Rossa remporte les deux premières manches devant Ineos

Dans la régate N.1, par temps clair et vent faible, le voilier barré par l'Australien Jimmy Spithill a dominé la course pour couper la ligne virtuelle avec 1 min 52 sec d'avance sur le bateau britannique.

L'issue de la deuxième régate, alors que le vent s'était levé et que les deux bateaux "volants" grâce à leurs foils, ces appendices qui élèvent la coque pour qu'il n'y ait aucune résistance avec l'eau, ont atteint des vitesses de 48 noeuds (près de 90 km/h), a été beaucoup plus incertaine.

Luna Rossa n'a alors précédé au final le voilier adverse, barré par la légende britannique Ben Ainslie, que de 16 secondes.

"Mon équipage a fait du super boulot, et le bateau a été vraiment très performant", s'est réjoui au soir de cette fructueuse première journée Jimmy Spithill.

L'Australien, voulant garder ses troupes en éveil avant les deux prochaines régates qui seront disputées dimanche, a cependant relevé "quelques petites erreurs que nous allons essayer de gommer demain".

"Les Italiens ont fait du bon travail", a reconnu Ben Ainslie. Ils ont juste navigué un peu plus vite, un peu mieux, et nous allons devoir réfléchir à la manière dont nous pouvons obtenir un peu plus de rythme", a-t-il expliqué.

Un mauvais départ, dans le petit vent, a coûté la première manche à Ineos, qui a eu un problème de foils et a piqué du nez dans l'eau.

Luna Rossa a pu ainsi rapidement s'échapper, pour compter 2 kilomètres d'avance à mi-parcours et en conserver 1,6 à l'arrivée.

Dans la seconde, alors que le vent a grossi, la vitesse supérieure de Luna Rossa a fait la différence en fin de parcours, malgré un meilleur départ d'Ineos.

"C'était beaucoup plus une course de dragsters", a estimé Ben Ainslie. "Et Luna Rossa, qui a une excellente équipe, peut alors être assez difficile à contrer".