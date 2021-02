Val-au-Perche. Conseil municipal des jeunes : les candidats peuvent se déclarer !

Les élections municipales auront lieu le 24 mars à Val-au-Perche. 15 postes sont à pourvoir pour élire le conseil municipal des jeunes . La commune lance un appel auprès de tous les élèves de CM1, CM2 et 6e, pour qu'ils déposent leur candidature avant le vendredi 19 mars, notamment dans les établissements scolaires de Mâle et du Theil où les élus municipaux vont aller encourager les enfants à se présenter. Pour sa campagne électorale, chaque jeune pourra développer entre une et trois propositions pour lesquelles il souhaite s'engager. Les futurs élus seront amenés à donner leur avis sur la vie locale, mais aussi à faire des propositions pour lesquelles un budget leur sera attribué afin de les réaliser.