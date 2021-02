Caen. L'E2SE Management, une voie royale vers l'employabilité !

L'ensemble de notre parcours de formations, reconnues par l'Etat, est accessible à l'alternance, à l'apprentissage et sous statut étudiant sur les niveaux 5, 6 et 7 (BAC+2 - BTS | BAC+3 - BACHELORS | BAC+5 - MASTÈRES).

L'E2SE Management propose des formations spécialisées en lien avec les besoins des entreprises régionales et nationales pour former les futurs responsables et managers de demain.

Un environnement propice à la réussite

La méthodologie et les outils de travail sont adaptés afin de permettre aux étudiants de développer sens des responsabilités, autonomie et envie d'entreprendre ! Conférences métiers, outils digitaux, ateliers PAO, TOEIC et autres, participent à l'engagement de l'école.

Un vaste parc informatique, composé de près de 400 PC Portable et deux salles MAC, est mis à la disposition des étudiants qui peuvent évoluer sous environnement Windows et Apple ou bien emprunter un pc portable dans le cadre de leurs cours. Ces actions amènent à 92% de taux de réussite aux examens.

Une forte intégration professionnelle

L'E2SE Management propose des formations en adéquation avec le marché de l'emploi et vise un taux d'insertion professionnelle supérieur à 80%. Tous nos parcours intègrent une forte immersion en entreprise afin d'acquérir des expériences significatives tout au long de la formation.

Ces expériences sont un véritable atout pour être opérationnel plus rapidement, développer des compétences et appréhender plus facilement une carrière professionnelle. A l'E2SE Management, l'entreprise est au cœur de la formation.