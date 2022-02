Tour de France, le témoignage de Dominique Anquetil

Anquetil, une légende ? "Maître Jacques" affiche un palmarès impressionnant : quintuple vainqueur du Tour de France (en 1957, puis de 1961 à 1964), il a remporté deux Tour d’Italie en 1960 et 1964, un Tour d’Espagne en 1963, fut l’auteur d’un doublé Dauphiné libéré-Bordeaux Paris en 1965, etc. "Quel magnifique champion. Jacques, c’était une mécanique !", témoigne Dominique Anquetil, sa veuve. Il imposait par sa perfection, sa recherche du plus petit détail".

"Invicible sur la piste"

Originaire de Mont-Saint-Aignan, Jacques Anquetil rejoint à 16 ans le club de cyclisme de Sotteville-lès-Rouen, où il signe en 1950 sa première licence amateur. Son ascension est irrésistible. En 1953, il passe pro et affronte bientôt les plus grands : Fausto Coppi, Louison Bobet… Raymond Poulidor, son grand rival, confiait : "Je le regardais pédaler et je me disais que c’était l’homme à battre. C’était un rouleur exceptionnel. Il était vraiment invincible sur la piste et très bon stratège. Il calculait le déroulement de sa course avec une intelligence remarquable. Il savait s’économiser pour mieux se défoncer ensuite".

En 1969, Anquetil raccroche. Il passe du temps dans son domaine, son château de La Neuville Chant d’Oisel. "C’était un homme qui avait du tempérament. Il était très sensible, se rappelle Dominique Anquetil. “Quand on ne le connaissait pas, il vous glaçait. Il avait une telle prestance ! Mais une fois la glace brisée, il était plein d’humour". "Maître Jacques" décède en 1987 à Rouen. Le château, lui, vit toujours. "On ne l’a pas quitté. On redonne au public ce que le public aimait de Jacques…"

Pratique. Château Anquetil, La Neuville Chant-d’Oisel, 02.35.79.85.12, www.chateauanquetil.com

Marianne Sirgo