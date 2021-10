Votre horoscope signe par signe du venderdi 19 février

BELIER

Un très bon jour pour une issue favorable pour tout ce qui concerne les affaires administratives et les signatures de contrats

TAUREAU

Vous pourriez avoir d'excellentes nouvelles sur le plan professionnel, c'est une grande avancée !

GEMEAUX

Une relation commence doucement à se mettre en place, il faut laisser le temps au temps ….

CANCER

Ne vous laissez pas submerger par les émotions, essayez de contrôler votre colère et de faire bonne figure.

LION

Votre nature généreuse peut souvent vous jouer des tours et vous finissez par jouer la bonne poire

VIERGE

Vous n'êtes pas vraiment dans votre assiette et vous aurez bien besoin d'un petit coup de boost...

BALANCE

Vous aurez une journée particulièrement chargée sur tous les plans mais vous parviendrez à assurer ...

SCORPION

Ne faites pas la mauvaise tête pour des broutilles, faites un petit effort pour faire face aux difficultés

SAGITTAIRE

Votre tendre moitié vous offre un gage d'amour des plus beaux et des plus sincères, sachez l'apprécier

CAPRICORNE

Vous êtes têtu comme un mur, ce qui ne facilite rien et sûrement pas la communication, ouvrez-vous...

VERSEAU

En toutes circonstances soyez-vous même et ne vous forcez pas à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ...

POISSONS

faites en sorte de faire entendre votre voix et surtout n'hésitez pas à être clair et concis dans vos propos.