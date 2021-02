Manche. Plan grand froid : la préfecture active le niveau 2

La préfecture de la Manche a annoncé ce mercredi 10 février le déclenchement du niveau 2 du Plan grand froid dans le département, deux jours après l'épisode de niveau 1.

Une nouvelle baisse importante des températures ressenties est attendue les jours à venir, d'après les prévisions de Météo France : -12 °C jeudi 11 février au matin et -4 °C l'après-midi, et -8 °C vendredi 12 février au matin et -2 °C l'après-midi. Les acteurs locaux, dont les mairies, CCAS et services sociaux sont priés d'accorder une vigilance accrue aux personnes vulnérables : personnes vivant dans la rue, personnes ayant un logement dépourvu de chauffage, personnes isolées, personnes avec une santé précaire…