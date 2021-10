Orientation. Des clics et des métiers : le salon virtuel "est un succès"

Le salon Des clics et des métiers a ouvert ses portes en ligne mardi 9 février, en partenariat avec Tendance Ouest. À cette occasion, Denis Leboucher, directeur de l'Agence de l'orientation de Normandie, était notre invité, en direct. "Sur la fréquentation, c'est un succès", a-t-il assuré.

Des clics et des métiers se poursuit mercredi 10 et jeudi 11 février, avec un programme dense d'ateliers : s'orienter après la Seconde, après la Première, comment ma passion pour le design devient un métier ?, découvrir les nouveaux métiers du paysage, jeux vidéo et e-sport : quels métiers pour quelles études ?, etc.

Rdv sur desclicsdesmetiers-normandie.fr (gratuit, inscription par e-mail)