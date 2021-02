Manche. Covid-19 : démarrage de la vaccination d'AstraZeneca

Les premières doses du vaccin AstraZeneca ont été livrées auprès des cinq établissements pivots de la région Normandie samedi 6 février, dont l'hôpital Mémorial de Saint-Lô pour le département de la Manche. Il est désormais possible de se faire vacciner, depuis le mardi 9 février à Coutances (site des Unelles), et dès ce mercredi 10 février à Cherbourg-en-Cotentin (CHPC - Plateau de consultations spécialités médicales) et Saint-Lô (CH Mémorial France-États-Unis). À Granville (site de l'hôpital - Plateau des consultations) et Avranches (site de l'hôpital - Salle de conseil de surveillance), la vaccination sera possible à partir du samedi 13 février.

Retrouvez les lieux et horaires ici.

Professionnels de santé et du médico-social

Les professionnels de santé et du médico-social de moins de 65 ans peuvent désormais se faire vacciner. Cela concerne les professionnels travaillant dans un établissement de santé, les autres professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et en situation de handicap vulnérables, mais aussi les sapeurs-pompiers.

Les résidents des Maisons d'accueil spécialisé (MAS) et des Foyers d'accueil médicalisé (FAM) sont également concernés.

Le vaccin AstraZeneca, comme Pfizer et Moderna, s'administre en deux doses, espacées de 9 à 12 semaines.