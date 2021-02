Caen. Saint-Valentin : cette année, place à la créativité !

Oui, l'amour se partage et se prouve quotidiennement, mais ce n'est pas tous les jours que l'on met les petits plats dans les grands. Cette année, le 14 février tombe un dimanche, place à la créativité avec les conseils des blogueurs locaux MaxFooderGram et Julie et ses folies, des idées de cadeaux et de balades.

Avec Maxime, direction l'Italie !

Cette année, le restaurant, c'est à la maison. Ce que je propose est un dîner assez simple, qui réconforte et met tout le monde d'accord : la nourriture italienne. Elle a ce côté romantique de Saint Valentin.

Que trouve-t-on au menu ?

En entrée, je conseille de faire des feuilletés torsadés au pesto ou encore des bruschettas. Dans cette spécialité italienne, on prend du pain légèrement grillé, on ajoute un filet d'huile olive, un morceau de burrata, du jambon sec, italien ou de Bayonne. Pour le plat, pourquoi ne pas se lancer dans un risotto aux champignons et au parmesan ! C'est plus simple qu'on ne le croit. Ça peut aussi être des pâtes fusilli bucati corti. Côté dessert, le tiramisu à la framboise et aux brisures de spéculos, c'est un délice. Je ne suis pas trop café, mais celui-ci est extra.

Julie s'attaque à un "dessert de chef"

Julie et ses folies se lance dans la reproduction de la bombe pralines roses de Christophe Felder. Celle-ci se compose d'un sablé breton, d'une bavaroise fraise et vanille, d'une compote de fruits rouges et de pralines roses, le tout recouvert d'une crème chantilly. Et, bien sûr, chacun est libre de la revisiter à sa sauce. Julie fabriquera aussi des biscuits shortbread en forme de cœur, recouverts pour partie de chocolat blanc et de fleurs séchées. Cela donne des idées, et l'eau à la bouche !

Fabriquer son propre cadeau

Rien de mieux qu'une attention personnalisée pour faire plaisir. Bouquet en origami, tasse customisée… En cette période, Cultura propose de nombreux tutos de fabrication maison avec, en lice, la carte de Saint-Valentin. L'équipe de Mondeville conseille également de personnaliser une boîte en forme de cœur et d'y glisser quelques gâteaux maison. Cela peut être aussi quelques mots doux, écrits sur des feuilles colorées… Ces sucreries pourront être dévorées au fil des jours.

Respirer l'air marin à Lion-sur-Mer

La région offre un panel de paysages agréables. Avant ou après un bon repas, l'office de tourisme soumet l'idée de se ressourcer en bord de mer. Ce week-end, coup de cœur sur une balade de Lion-sur-Mer à Hermanville-sur-Mer. Celle-ci vous transporte à la découverte des villas Belle Époque anglo-normandes.

Ces stations balnéaires possèdent un charme unique.

Pratique. Compte Instagram de Maxime : MaxFooderGram. Blog de Julie : julieetsesfolies.fr. Site de tutos Cultura : communautes.cultura.com. Site de l'office de tourisme : caenlamer-tourisme.fr