Football (Coupe de France). Les stars du Paris Saint-Germain débarquent à Caen 

Quand bien même sont-ils très minces, les espoirs caennais dans ce match de Coupe de France reposent sur une question : Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris SG, alignera-t-il ses stars ou ses seconds couteaux ? Après avoir facilement écarté Marseille, dimanche 7 février (0-2), les Parisiens doivent gérer leurs forces. Et ce match de Coupe de France à Caen, mercredi 10 février à 21 heures va, peut-être, être l'occasion pour l'entraîneur parisien de mettre ses stars au repos, avant de se plonger vers la réception de Nice en Ligue 1 samedi 13 février. Et surtout, objectif prioritaire du club, dans la Ligue des champions à Barcelone, mardi 16 février à 21 heures. Blessé à Marseille, Angel Di Maria est d'ores et déjà out. Quid désormais de Kylian M'Bappé, qui a joué 90 minutes face à l'OM ? Impossible de savoir si le génie français sera de la partie. Neymar, lui, pourrait être à d'Ornano : il n'a disputé que la fin de rencontre en Provence.

