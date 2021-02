Hockey sur glace (D1). Pas assez réguliers, les Drakkars perdent contre Tours

Une semaine après leur victoire en réouverture du championnat à Neuilly-sur-Marne (2-4), les joueurs de Luc Chauvel avaient l'occasion d'enchaîner face à Tours, qui a aussi gagné lors de son premier match de ce nouveau championnat. Le HCC a mené un temps, mais s'est puni par la suite à cause de trop nombreuses erreurs en relance (3-4).

Le match

Les Caennais ont su profiter d'une pénalité contre l'ancien Drakkar Bushchacher pour ouvrir le score, grâce à un tir croisé flottant de Janil (1-0, 5'). Peu de temps avant la fin de la période, les Normands ont su doubler la mise, à la suite d'une intervention ratée du gardien Blazek. Ferey a alors récupéré le palet derrière le but pour Prosvic, qui a marqué son 301e point en professionnel face à une cage vide (2-0, 19' et 20').

À la reprise, les Calvadosiens se sont rapidement fait surprendre sur un contre Tourangeau. Pisarik a profité d'un rebond à la suite d'un premier arrêt pour ajuster un Ronan Quemener masqué (2-1, 23').

Les Caennais punis au moment de punir les remparts

Mais après une relance ratée, les hôtes ont encaissé un second but par Tartari, qui a remis les deux équipes à égalité (2-2, 29'). Tout était alors à refaire pour les Normands, à 20 minutes de la fin (2-2, 40').

Dans le dernier tiers, un accrochage a permis à Caen de bénéficier d'une supériorité numérique. Pourtant, c'est Tours qui a pris l'avantage, sur un exploit de Koski (2-3, 43'). Puis à la suite d'un rebond malheureux, les visiteurs ont profité d'un contre pour faire le break, par Vepsalainen (2-4, 44'). Le HCC est ensuite revenu par Janil, sur une double supériorité numérique (3-4, 55'). Mais les Caennais n'ont jamais été en capacité d'égaliser, à cause de trop de pénalités (3-4, 60').

Les réactions

La fiche

Caen - Tours : 3-4 (2-0, 0-2, 1-2).

Caen : Buts : J.Janil (4'44, ass. G.Cerkovnik et A.Menard, supériorité numérique), J.Prosvic (18'36, ass. A.Ferey et E.Alvarez), J.Janil (54'32, ass. P.-A. Devin et D.Gabaj, double supériorité numérique). Pénalités : 26'. Entr. : Luc Chauvel.

Tours : Buts : A.Pisarik (22'42, ass. C.Garrido et P.Bushbacher), V.Tartari (28'03, ass. A.Pisarik), E.Koski (42'10, infériorité numérique), V.Vepsalainen (43'33, ass. K.Tassery, infériorité numérique). Pénalités : 30'. Entr. : Julien Guimard.

Prochain rendez-vous

Caen se déplacera à Cholet (Maine-et-Loire) le samedi 13 février à 19 h 30.